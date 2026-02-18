Io sono Farah anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026 su Canale 5
Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Nella settimana dal 23 al 27 febbraio, il serial andrà in onda in daytime su Canale 5. In via eccezionale raddoppia anche l’appuntamento serale, con episodi in onda sia martedì 24 che venerdì 27 febbraio in prime time. Cosa accadrà la prossima settimana? Scopriamolo insieme. Io sono Farah, trame settimanali dal 23 al 27 febbraio. Mahmud cerca in ogni modo di fare amicizia con Tahir, e convincerlo a sigliare un’alleanza. La situazione però degenera quando Benham – informato da Farah – decide di fare irruzione nell’appartamento e aggredire Tahir. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Leggi anche: Io sono Farah, anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026 su Canale 5
Leggi anche: Io sono Farah, anticipazioni dal 27 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026 su Canale 5
Io sono Farah Finale - Canale 5
Argomenti discussi: Io sono Farah 2, le trame dal 23 al 27 febbraio: Mehmet e Tahir sono fratelli; Io sono Farah, le anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026; O mi sposi o ti faccio rimpatriare. Il ricatto di Behnam nella puntata di stasera di Io sono Farah; Io sono Farah, le trame dal 16 al 20 febbraio 2026.
Anticipazioni Io sono Farah, puntate dal 17 al 20 febbraio 2026: Farah evita il matrimonio con BehnamSta per celebrarsi il matrimonio tra Farah e Behnam, ma lo zio di questo interrompe l’evento. Scopriamo le anticipazioni dal 17 al 20 febbraio2026 di ... alfemminile.com
Io sono Farah anticipazioni 18 febbraio 2026: Mehmet fa una richiesta a Bade, lei però…Su Canale 5 va in onda oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità ... ilsipontino.net
«Assassina!» Si alza il grido angosciato della domestica, l'eco di un'accusa inaspettata che segna una svolta drammatica nella vita di Farah. Protagonista della serie "Io sono Farah", la nostra eroina si trova coinvolta in una situazione inverosimile e pericolosa. facebook