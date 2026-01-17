io sono farah anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026 su canale 5

Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Nella settimana dal 19 al 23 gennaio, il serial andrà in onda in daytime su Canale 5 e con un appuntamento extra anche martedì 20 gennaio in prime time. Cosa accadrà negli episodi settimanali? Scopriamolo insieme. Io sono Farah, trame settimanali. Behnam fa fare a Kerim un test di paternità: l’uomo vuole essere sicuro di essere lui il padre. Nel frattempo infligge a Farah numerose punizioni per i suoi (presunti) errori. Intanto Tahir – parlando con Bade – scopre che Abkar (lo zio di Behnam) è un diplomatico iraniano residente a Istanbul. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

