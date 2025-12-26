Io sono Farah anticipazioni dal 27 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026 su Canale 5

Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek prosegue nella nuova fascia oraria pomeridiana, e con un appuntamento extra anche martedì 30 dicembre in prime time su Canale 5. Il serial non andrà invece in onda giovedì 1° gennaio. Cosa accadrà negli episodi settimanali? Scopriamolo insieme. Io sono Farah, trame al 2 gennaio 2026. Le incessanti operazioni di polizia stanno mettendo a rischio la stabilità dell'organizzazione, e li Galip è molto preoccupato. L'uomo ne parla con Tahir, ed entrambi giungono alla conclusione che dietro tutto questo vi sia lo zampino di Mehmet. I due decidono così di comune accordo di eliminarlo.

Io sono Farah anticipazioni: intrecci sentimentali e colpi di scena nella nuova puntata - Trama e sviluppo dei personaggiLA NOTIZIA IN UN SECONDO (Riassunto AI)Farah e Bade affrontano temi sentimentali mentre emergono le conseguenze dell ... assodigitale.it

Io sono farah trame turche: Farah scopre che Ali Galip ha ucciso i genitori di Tahir - Farah apprende che Ali Galip aveva posto fine alla vita dei genitori di Tahir dopo aver udito una sua conversazione con Vera. it.blastingnews.com

«Ogni amore ha il suo prezzo, ma quanto può costare la verità» Nell’emozionante finale della prima stagione di "Io sono Farah", i cuori battono forte mentre Tahir e Farah si trovano sul punto di vivere una notte magica. Il carismatico Engin Akyürek e la talentu facebook

