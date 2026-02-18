Investito muore due giorni dopo Omicidio stradale c’è un’indagata

Una donna, coinvolta in un incidente stradale, ha causato la morte di un uomo dopo due giorni di agonia, perché si era allontanata lasciandolo ferito sulla strada. La donna, che aveva dichiarato di voler andare a parcheggiare, è ora indagata per omicidio stradale, mentre l’uomo è deceduto nella notte. La scena del fatto si è svolta in una strada trafficata, dove l’uomo è stato investito e abbandonato.

Una donna è indagata e l’uomo che ha investito, dopo una agonia di un paio di giorni, è morto. L’accusa, per la signora, che si era allontanata spiegando che sarebbe andata a parcheggiare ma che invece è fuggita lasciando la sua vittima sulla strada è di omicidio stradale. La vittima si chiamava Giuseppe Bonometti e aveva 86 anni. Viveva nella zona del villaggio Violino. Quando è stato investito, Bonometti stava attraversando sulle strisce stradali. La sua investitrice, quando lo ha visto a terra, ancora cosciente, si è fermata e gli ha detto che sarebbe tornata poco dopo, lasciandolo con altre persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

