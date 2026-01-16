Anziano investito muore sei giorni dopo | al via il processo per omicidio stradale

È stato avviato il procedimento giudiziario nei confronti di un uomo di 50 anni, accusato di aver coinvolto un anziano in un incidente stradale. L’uomo è deceduto sei giorni dopo l’incidente, portando all’apertura del processo per omicidio stradale. La vicenda solleva nuovamente il tema della sicurezza sulle strade e delle responsabilità degli automobilisti.

È iniziato con un rinvio il processo a un cinquantenne accusato di aver investito un anziano, morto sei giorni dopo l'incidente. Questo l'esito dell'udienza preliminare alla presenza del giudice Flavia Mangiante nella mattinata di oggi, 16 gennaio. I fatti sono avvenuti il 29 luglio del 2024 in.

