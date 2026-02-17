Investito da un' auto muore Giuseppe Bonetti | c' è un' indagata per omicidio stradale

Giuseppe Bonetti, 86 anni, è morto dopo essere stato investito da un'auto venerdì mattina in via del Brolo, a causa di un incidente stradale. La donna al volante, indagata per omicidio stradale, ha perso il controllo del veicolo, secondo le prime ricostruzioni, a causa di una manovra azzardata. La tragedia ha colpito il Villaggio Prealpino, dove Bonetti abitava da anni e dove era molto conosciuto.

L’anziano sarebbe deceduto durante l’operazione d’urgenza in ospedale. Inizialmente la donna al volante si era allontanata senza fornire i propri dati Il Villaggio Prealpino piange la scomparsa di Giuseppe Bonetti, 86 anni, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale venerdì mattina in via del Brolo, sempre in città. Ricoverato d’urgenza e sottoposto a un intervento chirurgico, l’anziano sarebbe deceduto durante l’operazione, lasciando familiari e conoscenti sotto shock. Secondo le prime ricostruzioni, Bonetti stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in prossimità del mercato, quando è stato investito da un’auto guidata da una donna.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Muore 2 anni dopo l’incidente, investito da una donna che scappò: ora rischia l’accusa di omicidio stradaleA distanza di due anni dall’incidente, un anziano decede dopo essere stato investito in bicicletta da una donna che si è subito allontanata.

Investe un uomo, lo rassicura e si allontana. Lui muore, lei è indagata per omicidio stradaleUna donna ha investito un uomo e poi si è allontanata, lasciandolo a terra.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.