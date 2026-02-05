Interruzione programmata di corrente elettrica in via Guarene da alba

Questa mattina, i residenti di via Guarene ad Alba si sono svegliati con l’annuncio di un’interruzione programmata di energia elettrica. La linea sarà sospesa tra le 14:30 e le 16:30 di venerdì 6 febbraio 2026. Le autorità hanno comunicato che il disservizio durerà due ore e interessa tutta la zona, creando disagi a chi lavora o ha bisogno di energia in quei momenti. I cittadini sono invitati a pianificare in anticipo le attività che richiedono corrente.

**Interruzione programmata di energia elettrica in via Guarene: orari e conseguenze per i residenti di Alba** Un'inter ruzione programmata di energia elettrica andrà a colpire la zona della Strada Guarene a Alba, nel periodo compreso tra le 14:30 e le 16:30 di venerdì 6 febbraio 2026. Questo intervento, previsto per consentire i lavori di manutenzione degli impianti elettrici, riguarderà l'area circoscritta tra gli indirizzi 37, 38 e 39, e senza numero civico. L'informazione è stata comunicata ufficialmente dal Comune di Alba, attraverso un avviso ufficiale fornito da E-distribuzione, Unità Territoriale di Cuneo, e inviato a tutti gli utenti coinvolti.

