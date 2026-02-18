Inter ko a Bodo | 3-1 e allarme Lautaro Martinez

L’Inter perde 3-1 contro il Bodo-Glimt all’Aspmyra Stadion, segnando un passo falso pesante in Champions League. Lautaro Martinez segna il gol dell’1-2, ma non basta a invertire il risultato. La squadra di Inzaghi si presenta con molte assenze e fatica a contenere la velocità degli avversari norvegesi. La partita si complica già nel primo tempo, con il Bodo che segna due reti rapide. Ora i nerazzurri devono vincere con due gol di scarto nel ritorno a San Siro.

L’ Inter abdica clamorosamente sull’erba sintetica dell’Aspmyra Stadion, incassando un pesante 3-1 dal Bodo-Glimt nell’andata dei playoff di Champions League che trasforma il ritorno di San Siro in un crinale ripidissimo. La compagine nerazzurra, passata in svantaggio per la rete di Sondre Fet, aveva trovato il momentaneo equilibrio con l’acuto di Pio Esposito, prima di naufragare nella ripresa trafitta dalle marcature di Hauge e Hogh. La debacle artica, maturata mercoledì 18 febbraio, non consegna alla cronaca solo un passivo tecnico preoccupante, ma anche l’allarme rosso per le condizioni fisiche di Lautaro Martinez, uscito anzitempo per un problema muscolare, e un clima di nervosismo che rischia di destabilizzare l’ambiente alla vigilia del match decisivo del 24 febbraio. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

