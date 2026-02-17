Inter-Juventus la versione di Bastoni | Ho accentuato chiedo scusa Ma l’essere umano ha diritto di sbagliare Chivu duro | Basta moralismi
Bastoni si scusa per aver accentuato un contatto durante il derby Inter-Juventus, spiegando di aver agito d’istinto e di avere diritto a sbagliare. Nel frattempo, Chivu critica i giudizi morali, invitando a non condannare troppo facilmente le azioni dei giocatori. La partita ha visto anche una sospetta simulazione di Bastoni e l’espulsione di Kalulu, generando tensioni tra le due squadre.
Milano, 17 febbraio – La sospetta simulazione di Bastoni, l’espulsione conseguente di Kalulu, le accuse reciproche tra le due società. Tutto questo ha creato infinite polemiche che continuano da giorni e non sono destinate a terminare in tempi brevi. E anche se domani sera ( ore 21 ) l’Inter torna già in campo per i playoff di Champions League, gli strascichi del match contro Juventus proseguono anche durante la conferenza stampa “europea”. A presentare la partita contro i norvegesi del Bodo Glimt sono stati Cristian Chivu e Alessandro Bastoni. L’allenatore e il difensore nerazzurri, finiti entrambi al centro della bufera mediatica, hanno provato a mettere un punto definitivo alla questione offrendo la propria versione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Inter-Juventus, la versione di Bastoni: “Ho accentuato, chiedo scusa. Ma l’essere umano ha diritto di sbagliare”Bastoni ha ammesso di aver esagerato con le proteste durante la partita Inter-Juventus, spiegando di aver “accentuato” per errore e chiedendo scusa.
Bastoni: «Ho accentuato e dopo ho fatto pure peggio. L'essere umano ha il diritto di sbagliare ma deve chiedere scusa, sono qui per questo»Bastoni ha ammesso di aver peggiorato la situazione dopo aver inizialmente esagerato, spiegando che l’errore fa parte dell’essere umano, ma che è fondamentale chiedere scusa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La versione di Bastoni: dopo Inter-Juve, oggi da Bodo, il difensore tornerà a parlare; Gaffe Lega Serie A, spunta il post pro-Inter dopo il derby: è bufera social per il Bla bla bla; Le formazioni ufficiali di Inter-Juventus; Juventus, a te la corona: sei la Regina del derby! Inter ko e fuori dalla Coppa Italia.
Inter-Juventus, la versione di Bastoni: Ho accentuato, chiedo scusa. Ma l’essere umano ha diritto di sbagliareIl difensore nerazzurro, nella conferenza in vista della gara europea di mercoledì 18 febbraio contro il Bodo Glimt, ha parlato delle polemiche che lo hanno visto protagonista durante e dopo la sfida ... msn.com
Inter, Bastoni: Non pensavo di creare così tanto scalporeDopo il discusso caso di Inter-Juventus Alessandro Bastoni si prepara a guidare l'Inter nella sfida sul campo del Bodo Glimt valevole per l'andata dei play-off di Champions League. Il difensore nerazz ... fantacalcio.it
Cristian #Chivu sulle polemiche arbitrali post Inter-Juventus: “Hanno parlato in tanti sull’episodio, anche in troppi. Mantengo ciò che ho detto dopo la partita e non ho tempo di guardare indietro…” x.com
Serie A, squalifiche e inibizioni dopo Inter - Juventus: colpita la dirigenza bianconera facebook