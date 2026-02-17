Inter-Juventus la versione di Bastoni | Ho accentuato chiedo scusa Ma l’essere umano ha diritto di sbagliare Chivu duro | Basta moralismi

Bastoni si scusa per aver accentuato un contatto durante il derby Inter-Juventus, spiegando di aver agito d’istinto e di avere diritto a sbagliare. Nel frattempo, Chivu critica i giudizi morali, invitando a non condannare troppo facilmente le azioni dei giocatori. La partita ha visto anche una sospetta simulazione di Bastoni e l’espulsione di Kalulu, generando tensioni tra le due squadre.

Milano, 17 febbraio – La sospetta simulazione di Bastoni, l’espulsione conseguente di Kalulu, le accuse reciproche tra le due società. Tutto questo ha creato infinite polemiche che continuano da giorni e non sono destinate a terminare in tempi brevi. E anche se domani sera ( ore 21 ) l’Inter torna già in campo per i playoff di Champions League, gli strascichi del match contro Juventus proseguono anche durante la conferenza stampa “europea”. A presentare la partita contro i norvegesi del Bodo Glimt sono stati Cristian Chivu e Alessandro Bastoni. L’allenatore e il difensore nerazzurri, finiti entrambi al centro della bufera mediatica, hanno provato a mettere un punto definitivo alla questione offrendo la propria versione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

