Inter contro il Bodo Glimt su un campo sintetico in condizioni ridicole | il tappeto è deformato

L’Inter affronta il Bodo Glimt in una partita di Champions League, ma il motivo del disagio è il campo sintetico rovinato. Il terreno di gioco dell’avversario si presenta in condizioni pessime, con il tappeto deformato e irregolare. Questa situazione potrebbe influenzare la qualità del gioco e creare difficoltà per i calciatori. I nerazzurri si trovano a dover adaptarsi a un campo che appare danneggiato e poco sicuro. La partita si gioca questa sera, ma il campo rappresenta già un problema evidente.

Il terreno di gioco del BodoGlimt si presenta all'Inter in condizioni disastrose. Per la sfida di Champions di questa sera i nerazzurri rischiano di giocare su un tappeto sintetico deformato.🔗 Leggi su Fanpage.it Verso Bodo/Glimt-Inter: sintetico, neve, gelo e il fattore… Aspmyra StadionIl match tra BodoGlimt e Inter si svolge sotto la neve e con temperature molto basse, a causa delle abbondanti nevicate che hanno reso il campo scivoloso. Campo sintetico, freddo polare e l'ex Milan Hauge: ecco i pericoli dell'Inter contro il BodoQuesta sera l’Inter affronta il Bodo-Glimt in una partita che si preannuncia difficile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Alla scoperta del Bodø/Glimt: storia, curiosità e quel precedente in Coppa Delle Coppe; Inter, Champions sotto la neve. A Bodø si spala per liberare il campo: Corsa contro il tempo; Bodo/Glimt-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Bodo Glimt-Inter, probabili: Calhanoglu e Frattesi out, fiducia a Sucic. Bodo-Inter: formazioni, orario, dove vederla in tv e in streaming, Champions League 2025-2026L'Inter sfida il Bodo nella gara valida per l'andata dei playoff di Champions League: tutte le info e i canali per seguire la sfida ... sport.virgilio.it Bodo/Glimt-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvTorna in campo l'Inter. Oggi, mercoledì 18 febbraio, i nerazzurri sfidano il Bodo/Glimt - in diretta tv e streaming - nella trasferta norvegese valida per l'andata dei playoff di Champions League. La ... adnkronos.com Vediamo chi indovina come finisce Bodo Glimt-Inter stasera facebook TS - Bodo Glimt- #Inter, tanti dubbi per Chivu e una possibile coppia (quasi) inedita in attacco x.com