Questa sera l’Inter affronta il Bodo-Glimt in una partita che si preannuncia difficile. La squadra norvegese, che occupa la 23esima posizione con 9 punti, ha già messo sotto pressione grandi club come Manchester City e Atletico Madrid. I nerazzurri devono stare attenti al campo sintetico e alle condizioni di freddo polare, che potrebbero complicare il loro gioco. L’allenatore insiste sulla concentrazione, perché il Bodo-Glimt non vuole mollare e può sorprendere.

L'Inter sfiderà ai playoff di Champions il BodoGlimt, la squadra che ha casa appena sopra il circolo polare artico. Ma i norvegesi hanno dimostrato di non essere soltanto quelli devastanti sul loro campo sintetico: mercoledì sono andati a vincere a casa dell'Atletico Madrid. Prima ancora avevano messo in difficoltà la Juve, pareggiato con il Borussia e vinto 3-1 contro il City di Guardiola. La stella è Janse Petter Hauge. Con 4 gol in 8 partite di Champions, l’ex Milan Jens Petter Hauge è il giocatore chiave del Bodo Glimt. Ala destra classe 1999 che ha nella velocità e nel dribbling le sue armi migliori, Hauge punta dritto alla convocazione per il Mondiale americano con la Norvegia, con la quale vanta già 13 presenze e un gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Campo sintetico, freddo polare e l'ex Milan Hauge: ecco i pericoli dell'Inter contro il Bodo

Jens Petter Hauge è uno dei protagonisti del group stage della Champions con 4 gol e 3 assist. L’ultimo gol l’ha fatto al City con serpentina e scaldabagno sotto la traversa da fenomeno. Il trequartista-ala norvegese lo conosciamo bene. Fu preso dal Milan nel - facebook.com facebook