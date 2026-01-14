Biglietti ancora in vendita Ecco come comprare i tagliandi
I biglietti per la partita di venerdì sera sono ancora disponibili. Ecco come acquistarli facilmente. L'incontro si giocherà all’Arena Garibaldi, dove l’Atalanta, tra le squadre più in forma del momento, arriva con quattro vittorie e una sola sconfitta nelle ultime cinque partite, concedendo pochissimo agli avversari.
Continua la prevendita dei tagliandi per la sfida di venerdì sera. All’ Arena Garibaldi arriverà una delle formazioni più in forma delle ultime settimane: l’ Atalanta nelle cinque partite precedenti a quella di Pisa ha ottenuto 4 vittorie e una sola sconfitta, concedendo agli avversari appena una rete. Quella siglata da Lautaro Martinez nel blitz interista allo stadio di Bergamo: i nerazzurri poi hanno sconfitto di misura la Roma e il Genoa, e con un secco 2 a 0 il Bologna e il Torino. La tifoseria orobica per il momento ha acquistato circa 300 tagliandi per il settore ospiti e ha tempo fino alle 19 di domani per assicurarsi un posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
