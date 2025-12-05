Sugli spalti I tagliandi per domenica | vietata la vendita online Biglietti disponibili al botteghino e nelle ricevitorie

Sport.quotidiano.net | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono finalmente in vendita i tagliandi per la partita di domenica al Curi contro la Ternana (fischio di inizio alle 14,30). La prevendita ha preso il via dopo la riunione del Gos che si è tenuta ieri mattina. I biglietti per il derby sono disponibili al botteghino di Pian di Massiano e nelle ricevitorie abilitate Ticketone. Non è possibile acquistare il biglietto online per disposizioni della questura. La società si raccomanda di presentarsi alla biglietteria muniti della propria carta d’identità, in assenza della quale non potrà essere rilasciato il biglietto. Chi ha caricato l’abbonamento sulla Grifo Card deve presentarsi al tornello munito di segnaposto consegnato al momento della sottoscrizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

sugli spalti i tagliandi per domenica vietata la vendita online biglietti disponibili al botteghino e nelle ricevitorie

© Sport.quotidiano.net - Sugli spalti. I tagliandi per domenica: vietata la vendita online. Biglietti disponibili al botteghino e nelle ricevitorie

Scopri altri approfondimenti

spalti tagliandi domenica vietataSugli spalti. I tagliandi per domenica: vietata la vendita online. Biglietti disponibili al botteghino e nelle ricevitorie - Sono finalmente in vendita i tagliandi per la partita di domenica al Curi contro la Ternana (fischio di inizio ... Come scrive sport.quotidiano.net

Sugli spalti. La Samb al Curi. Tagliandi già in vendita - Ha preso il via la prevendita dei tagliandi, in modalità online (solo per i possessori di Grifo Card) e nelle... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Spalti Tagliandi Domenica Vietata