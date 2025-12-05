Sugli spalti I tagliandi per domenica | vietata la vendita online Biglietti disponibili al botteghino e nelle ricevitorie

Sono finalmente in vendita i tagliandi per la partita di domenica al Curi contro la Ternana (fischio di inizio alle 14,30). La prevendita ha preso il via dopo la riunione del Gos che si è tenuta ieri mattina. I biglietti per il derby sono disponibili al botteghino di Pian di Massiano e nelle ricevitorie abilitate Ticketone. Non è possibile acquistare il biglietto online per disposizioni della questura. La società si raccomanda di presentarsi alla biglietteria muniti della propria carta d’identità, in assenza della quale non potrà essere rilasciato il biglietto. Chi ha caricato l’abbonamento sulla Grifo Card deve presentarsi al tornello munito di segnaposto consegnato al momento della sottoscrizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

