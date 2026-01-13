Kelly dopo Juve Cremonese | il difensore festeggia così il successo contro i grigiorossi – FOTO
Dopo la vittoria contro la Cremonese, Kelly ha condiviso sui social un messaggio di festeggiamento. Il difensore ha voluto esprimere la sua soddisfazione per il risultato ottenuto dalla Juventus, sottolineando l'importanza di questa prestazione per il cammino della squadra. Un gesto che testimonia l’entusiasmo e la determinazione dei giocatori nel proseguire la stagione con impegno e concentrazione.
Kelly con un post sui social ha festeggiato la bellissima vittoria della Juventus contro la Cremonese. Il messaggio del difensore. Un successo ottenuto contro la Cremonese ha confermato la crescita costante del progetto tecnico bianconero, ma ha anche messo in luce le prestazioni di alcuni giocatori. In particolare, la prova offerta da Lloyd Kelly è stata una dichiarazione di forza: il difensore inglese ha dominato l’area di rigore, dimostrando una leadership naturale che ha blindato la difesa juventina. La solidità difensiva è stata la chiave di volta della partita e Kelly ne è stato il protagonista assoluto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Escluse lesioni per #Conceicao e #Kelly dopo gli esami svolti questa mattina al J Medical Sentono entrambi ancora fastidio (l’inglese alla coscia destra) per cui rimangono da valutare per #SassuoloJuve di martedì @BaridonMarco ARTICOLO CO x.com
