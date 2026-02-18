Insulti razzisti a Kelly la Juventus prende una posizione forte Messaggio importante dei bianconeri | L’odio razziale non ha posto nel calcio

Kelly è stata vittima di insulti razzisti durante la partita, un episodio che ha scatenato reazioni dure. La Juventus ha risposto immediatamente sui social, condannando l’accaduto e ribadendo che il razzismo non trova spazio nel calcio. La società bianconera ha pubblicato un messaggio diretto, sottolineando la propria fermezza contro ogni forma di discriminazione. La vicenda ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, che chiedono azioni concrete per fermare questi comportamenti. La polemica continua a far discutere nelle settimane successive all’episodio.

Insulti razzisti a Kelly, la Juventus sui social ha preso una posizione molto forte e mandato un messaggio molto chiaro a tutti. Cosa è successo. In un momento già estremamente complicato dal punto di vista sportivo, la cronaca extra-calcistica getta un'ombra inquietante sul post-partita della sfida di Istanbul. Oltre all'amarezza per il risultato e alle preoccupazioni per l'infermeria, il club bianconero si è trovato a dover gestire un vile attacco digitale rivolto a uno dei suoi tesserati. Gli insulti razzisti a Kelly, apparsi in modo virulento sui profili social del difensore inglese dopo la prestazione contro il Galatasaray, hanno scatenato una reazione immediata e ferma da parte della società torinese.