Lavoro occasionale da gennaio 2026 parte il nuovo portale Inps

Da gennaio 2026, l’INPS lancerà il nuovo Portale delle Prestazioni di lavoro occasionale, con una veste rinnovata nella struttura e nell’interfaccia grafica. La piattaforma mira a semplificare la gestione delle attività di lavoro occasionale, facilitando l’accesso e l’utilizzo sia per i prestatori che per gli intermediari del Libretto Famiglia. Questa novità rappresenta un passo importante verso un sistema più efficiente e user-friendly.

A partire da gennaio l’ Inps attiverà il nuovo Portale delle Prestazioni di lavoro occasionale. La piattaforma, rinnovata nella struttura e nella grafica, è pensata per semplificare la gestione del lavoro occasionale sia per i prestatori sia per gli intermediari del Libretto Famiglia. Il nuovo portale introduce un’ organizzazione più chiara dei servizi e punta a rendere più immediati gli adempimenti legati alle prestazioni occasionali. I lavoratori che intendono svolgere attività tramite Libretto Famiglia o Contratto di Prestazione Occasionale dovranno registrarsi sul sito Inps, inserendo le informazioni necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e per il pagamento dei compensi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Inps, da gennaio sarà operativo il nuovo portale lavoro occasionale: ecco come funziona Leggi anche: Lavoro occasionale, da gennaio il nuovo portale INPS per prestatori e intermediari. Le novità Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Inps, arriva il nuovo Portale delle Prestazioni di lavoro occasionale. Cosa sapere; Lavoro occasionale, da gennaio 2026 arriva il nuovo portale Inps; Lavoro occasionale, da gennaio il nuovo portale INPS per prestatori e intermediari. Le novità; Inps, da gennaio operativo un nuovo portale per chi presta lavoro occasionale: come funziona. Lavoro occasionale, da gennaio 2026 parte il nuovo portale Inps - Online la piattaforma rinnovata per prestatori e intermediari del Libretto Famiglia. bergamonews.it

Inps, arriva il nuovo Portale delle Prestazioni di lavoro occasionale. Cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Inps, arriva il nuovo Portale delle Prestazioni di lavoro occasionale. tg24.sky.it

Lavoro occasionale, da gennaio 2026 arriva il nuovo portale Inps - Rinnovate le sezioni per i prestatori e utilizzatori del libretto famiglia. italiaoggi.it

Un insegnante può svolgere un lavoro autonomo occasionale Sono un docente. Posso svolgere in maniera occasionale un'attività extrascolastica retribuita Per ... - facebook.com facebook

Inps, da gennaio operativo un nuovo portale per chi presta lavoro occasionale: come funziona x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.