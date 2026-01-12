Infortunio Dumfries spunta la data del rientro in campo dell’olandese | big match cerchiato in rosso
Dumfries si avvicina al rientro dopo l’infortunio, con l’obiettivo di tornare in campo in tempo per il big match contro il Milan, previsto l’8 marzo. Il laterale olandese lavora per recuperare al meglio, mentre Chivu e la squadra sperano di riaverlo disponibile per questa importante sfida. La sua presenza sarà determinante per le strategie in vista di un appuntamento chiave della stagione.
Inter News 24 Infortunio Dumfries, il laterale olandese ha messo nel mirino il derby contro il Milan del prossimo 8 marzo: Chivu incrocia le dita e spera. L’Inter non ha tempo per rimuginare sui due punti persi contro il Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri sono già tornati al lavoro per preparare il recupero di mercoledì contro il Lecce, una sfida fondamentale per riprendere la corsa scudetto e sfruttare la “pianura” del calendario. La preoccupazione principale di Cristian Chivu riguarda però la gestione delle energie, specialmente sulle fasce. Infortunio Dumfries, SOS fascia destra: Il fattore Darmian e l’attesa per Dumfries. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter, l'infortunio di Dumfries scuote la società nuova strategia sul mercato
