Infortunio Rugani | come procede il recupero e quando tornerà a disposizione di Spalletti Le condizioni del difensore

Juventusnews24.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus attende con fiducia il completo recupero di Daniele Rugani, un elemento chiave e uno dei senatori più stimati all'interno dello spogliatoio. Il difensore è ai box dal 19 novembre a causa di un problema al soleo, ma il suo rientro in campo è ormai imminente e cruciale per i piani di Luciano Spalletti. Il recupero atteso: rinforzo decisivo a dicembre. Rugani è atteso al completo recupero entro il mese che è appena cominciato. Questo ritorno rappresenta un rinforzo decisivo per il reparto difensivo, messo sotto stress dalle assenze contemporanee e dalla necessità di gestire il calendario fitto tra campionato e coppe.

infortunio rugani come procede il recupero e quando torner224 a disposizione di spalletti le condizioni del difensore

© Juventusnews24.com - Infortunio Rugani: come procede il recupero e quando tornerà a disposizione di Spalletti. Le condizioni del difensore

