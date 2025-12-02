bianconero. La Juventus attende con fiducia il completo recupero di Daniele Rugani, un elemento chiave e uno dei senatori più stimati all’interno dello spogliatoio. Il difensore è ai box dal 19 novembre a causa di un problema al soleo, ma il suo rientro in campo è ormai imminente e cruciale per i piani di Luciano Spalletti. Il recupero atteso: rinforzo decisivo a dicembre. Rugani è atteso al completo recupero entro il mese che è appena cominciato. Questo ritorno rappresenta un rinforzo decisivo per il reparto difensivo, messo sotto stress dalle assenze contemporanee e dalla necessità di gestire il calendario fitto tra campionato e coppe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Rugani: come procede il recupero e quando tornerà a disposizione di Spalletti. Le condizioni del difensore