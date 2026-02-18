Infortunio Calhanoglu Inter in ansia | niente Bodo Glimt ma non solo! Ecco le partite che può saltare

Hakan Calhanoglu si è infortunato durante l’allenamento dell’Inter, causando preoccupazione tra i tifosi nerazzurri. La lesione al polpaccio del centrocampista turco lo costringerà a rimanere fuori almeno per alcune settimane, mettendo a rischio la sua presenza nelle prossime partite europee. L’allenatore dell’Inter ha già annunciato che Calhanoglu non sarà disponibile per la sfida contro il Bodo Glimt, ma il problema potrebbe coinvolgere anche altre gare di campionato. La squadra si prepara ora a gestire l’assenza di uno dei suoi giocatori chiave a centrocampo.

Infortunio Calhanoglu, lungo stop per il turco? Ecco quali partite dovrebbe saltare

Infortunio Calhanoglu, niente esami: filtra ottimismo in casa Inter! Ecco quando può rientrare

