Infortunio Calhanoglu Inter in ansia | niente Bodo Glimt ma non solo! Ecco le partite che può saltare
Hakan Calhanoglu si è infortunato durante l’allenamento dell’Inter, causando preoccupazione tra i tifosi nerazzurri. La lesione al polpaccio del centrocampista turco lo costringerà a rimanere fuori almeno per alcune settimane, mettendo a rischio la sua presenza nelle prossime partite europee. L’allenatore dell’Inter ha già annunciato che Calhanoglu non sarà disponibile per la sfida contro il Bodo Glimt, ma il problema potrebbe coinvolgere anche altre gare di campionato. La squadra si prepara ora a gestire l’assenza di uno dei suoi giocatori chiave a centrocampo.
Infortunio Calhanoglu, lungo stop per il turco? Ecco quali partite dovrebbe saltareL'infortunio di Hakan Calhanoglu ha suscitato interesse tra i tifosi e gli esperti, sollevando dubbi sulla durata dell'assenza e sulle partite che potrebbe perdere.
Infortunio Calhanoglu, niente esami: filtra ottimismo in casa Inter! Ecco quando può rientrareUn aggiornamento positivo arriva dall'infortunio di Calhanoglu, con indicazioni di ottimismo da parte della dirigenza dell'Inter.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Calhanoglu, infortunio più grave del previsto Il turco potrebbe essere costretto a saltare anche la gara di ritorno con il Bodo
Chivu: "Calhanoglu Mi dicono che dovrebbe rientrare settimana prossima, normale un affaticamento dopo essere tornato dall'infortunio. Mi fido della competenza dei medici e di quello che mi dice il giocatore"