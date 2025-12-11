Infortunio Calhanoglu niente esami | filtra ottimismo in casa Inter! Ecco quando può rientrare

Un aggiornamento positivo arriva dall'infortunio di Calhanoglu, con indicazioni di ottimismo da parte della dirigenza dell'Inter. Dopo l'assenza recente, si pensa che potrebbe rientrare presto in campo, senza la necessità di ulteriori esami. Ecco le ultime novità sulle tempistiche del suo recupero e il possibile ritorno a disposizione di Chivu.

Arrivano notizie rassicuranti dall'infermeria della Pinetina che fanno tirare un enorme sospiro di sollievo a tutto l'ambiente interista. Dopo la grande paura vissuta nella notte di Champions League, l'allarme rosso scattato attorno alle condizioni di Hakan Calhanoglu sembra essere rientrato. Il centrocampista turco, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nelle fasi iniziali della sfida persa contro il Liverpool per un problema muscolare, non si sottoporrà agli esami strumentali che erano stati inizialmente programmati per la giornata di oggi ( esami ai quali si è invece sottoposto Francesco Acerbi ).