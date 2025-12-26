Infortunio Acerbi i tempi di recupero si allungano | out anche con l’Atalanta! Ecco quanto tempo dovrà restare ancora fuori

Inter News 24 Infortunio Acerbi, i tempi di recupero si allungano: out anche con l’Atalanta! Ecco quando è previsto il suo rientro in campo. L’infermeria dell’ Inter continua a tenere col fiato sospeso i tifosi per le condizioni di Francesco Acerbi. L’esperto difensore centrale, fermo ai box da ormai due settimane a causa di un insidioso risentimento al bicipite femorale della coscia destra, non sarà disponibile per il big match contro l’ Atalanta. Secondo l’aggiornamento puntuale fornito da Sos Fanta, lo staff medico dei nerazzurri sta lavorando con estrema cautela: appare difficile un recupero lampo per la prima gara di gennaio contro il Bologna, mentre è decisamente più probabile rivederlo abile e arruolabile per la sfida del 7 gennaio contro il Parma. 🔗 Leggi su Internews24.com

