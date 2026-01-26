Dopo l’infortunio di Milinkovic-Savic, sono stati resi noti gli esiti degli esami clinici. Le valutazioni chiariscono le condizioni del portiere del Napoli e forniscono indicazioni sui tempi di recupero necessari per tornare in campo. Restano da monitorare gli sviluppi e le eventuali strategie di riabilitazione, per garantire un ritorno in sicurezza e nel rispetto delle sue condizioni fisiche.

Djuric Cremonese: visite mediche per il nuovo attaccante dei grigiorossi. Inizia la sua avventura, tutti i dettagli Mercato Lazio: ecco quando Maldini svolgerà le visite mediche. Tutto definito, intanto si scioglie il nodo portieri. Novità Calciomercato Roma: si spinge per Ferreira Carrasco, svelato il piano giallorosso. E per la fascia spunta un nome nuovo! Ultime Insigne Napoli, dentro al clamoroso ritorno dell’attaccante in azzurro! Radio Kiss Kiss lancia la bomba, cosa sta succedendo Jakirovic Inter: ufficiale il colpo dalla Dinamo Zagabria dei nerazzurri. Il comunicato e tutti i dettagli Infortunio Milinkovic-Savic: l’esito degli esami del portiere del Napoli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Milinkovic-Savic: l’esito degli esami del portiere del Napoli. Le condizioni e i tempi di recupero

Approfondimenti su infortunio milinkovic

Calhanoglu ha subito un infortunio che ha richiesto esami diagnostici per valutare l’entità del problema.

Dopo l’infortunio occorso a Dovbyk durante la partita tra Lecce e Roma, sono stati comunicati gli esiti degli esami medici.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su infortunio milinkovic

Argomenti discussi: Napoli, fastidi per Milinkovic-Savic: il portiere è in dubbio per la sfida di domani contro la Juventus; Infortunio Milinkovic-Savic, le sue condizioni in vista di Juventus-Napoli – Sky; Napoli, Milinkovic-Savic fuori per infortunio contro la Juventus: le condizioni; Milinkovic-Savic in dubbio per Juventus-Napoli, problema muscolare: gioca titolare? Le condizioni.

Napoli, infortunio Milinkovic-Savic: è elongazione del bicipite femorale, partito l'iter di riabilitazioneVanja Milinkovic-Savic ha svolto esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro ... ilmattino.it

Infortunio Milinkovic-Savic, i tempi di recupero: ecco quante partite può saltareVanja Milinkovic-Savic ha dato forfait per la trasferta di Torino contro la Juventus a causa di un infortunio. Il portiere serbo ha riportato un'elongazione del bicipite femorale, ha fatto ... tuttonapoli.net

Infortunio Milinkovic-Savic, Cds: Conte vuole schierarlo, Meret non gioca da 4 mesi x.com

+++ Infortunio Milinkovic-Savic, SKY: ecco la diagnosi e cosa filtra verso #JuveNapoli! ULTIM'ORA https://bit.ly/4q0GSAW - facebook.com facebook