L’esito degli esami sul centrocampista della Fiorentina, Gudmundsson, ha portato qualche buona notizia. Dopo l’infortunio di ieri, le prime valutazioni mediche indicano che le sue condizioni non sono gravi come si temeva. Il giocatore dovrà stare fuori per alcune settimane, ma non rischia interventi o problemi più seri. La squadra può respirare, anche se naturalmente dovrà fare a meno di lui in questo periodo. La paura di un infortunio serio si è stemperata, portando un po’ di sollievo a tifosi e staff tecnico.

Calciomercato Serie A, dalla Turchia non hanno dubbi: è lui il grande obiettivo del Galatasaray per la prossima estate! Lascerà l’Italia? Ultimissime Infortunati Napoli, Conte recupera un big per il Como: prima luce in fondo al tunnel per il tecnico! Novità importanti Duran Zenit, ora è ufficiale: l’attaccante vola in Russia. Tutti i dettagli del trasferimento Mercato Roma, occhi su Corvi: il giovane portiere del Parma ha stregato Massara! Pronto l’assalto in estate Tardelli attacca: «Manca qualcuno che ama la Juventus. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Gudmundsson: l’esito degli esami del fantasista della Fiorentina. Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere fuori

Approfondimenti su Fiorentina Gudmundsson

L’esterno belga del Milan, Saelemaekers, ha sostenuto gli esami dopo l’infortunio subito.

Il difensore del Parma, Valenti, ha subito una lesione che ha richiesto esami approfonditi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Fiorentina Gudmundsson

Argomenti discussi: Infortunio per Gudmundsson in Fiorentina-Torino: cosa si è fatto l'attaccante viola e i tempi di recupero; Gudmundsson, infortunio alla caviglia: lascia il campo zoppicante contro il Torino; FLASH – Fiorentina, Gudmundsson è uscito per infortunio contro il Torino: ecco il motivo; Inizio ripresa e infortunio, Gudmundsson costretto ad uscire: la prima diagnosi.

Infortunio Gudmundsson: ecco l’esito degli esami ed il comunicato della Fiorentina!La Fiorentina lascia il comunicato riguardo l'infortunio di Gudmundsson, uscito durante il match contro il Torino di questo weekend! generationsport.it

Gudmundsson, l'esito degli esami: escluse lesioniGli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni capsulo-ligamentose acute a carico della caviglia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo previsto e sarà ... fantacalcio.it

Buone notizie per la Fiorentina e per i fantallenatori: nessuna lesione per Gudmundsson dopo l'infortunio con il Torino x.com

Buone notizie per la Fiorentina e per i fantallenatori: nessuna lesione per Gudmundsson dopo l'infortunio con il Torino facebook