Infortunio Vlahovic | esami al J Medical dell’attaccante dopo il problema di Juve Cagliari Le condizioni – VIDEO

di Marco Baridon Infortunio Vlahovic, il bomber serbo è al J Medical per gli esami. Si teme uno stiramento alla gamba sinistra, un duro colpo per Spalletti. (inviato al J Medical) – Brutte notizie per la Juventus e per Luciano Spalletti dopo la vittoria di sabato sera contro il Cagliari targata Kenan Yildiz. Dusan Vlahovic è al J Medical questa mattina per sottoporsi agli esami strumentali. L'attaccante serbo ha accusato problemi alla gamba sinistra e i primi timori parlano di uno stiramento, una diagnosi che lo metterebbe fuori causa per diverse settimane.

