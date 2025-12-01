Infortunio Vlahovic | esami al J Medical dell’attaccante dopo il problema di Juve Cagliari Le condizioni – VIDEO
di Marco Baridon Infortunio Vlahovic, il bomber serbo è al J Medical per gli esami. Si teme uno stiramento alla gamba sinistra, un duro colpo per Spalletti. (inviato al J Medical) – Brutte notizie per la Juventus e per Luciano Spalletti dopo la vittoria di sabato sera contro il Cagliari targata Kenan Yildiz. Dusan Vlahovic è al J Medical questa mattina per sottoporsi agli esami strumentali. L’attaccante serbo ha accusato problemi alla gamba sinistra e i primi timori parlano di uno stiramento, una diagnosi che lo metterebbe fuori causa per diverse settimane. Dusan #Vlahovic è arrivato al J Medical?? Esami per l’attaccante serbo dopo l’infortunio rimediato in #JuveCagliari?? @BaridonMarco? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU https:t. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Brutte notizie quelle riportate dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' Due mesi di stop la diagnosi della rosea sull'infortunio di Vlahovic, che potrebbe essere più grave del previsto e che potrebbe portare il serbo a saltare circa QUATTORDICI partit - facebook.com Vai su Facebook
Sabatini dopo l’infortunio di #Vlahovic “I sostituti #David e #Openda lasciano a desiderare” Vai su X
Infortunio Vlahovic, ansia Juve dopo il ko con il Cagliari: il serbo rischia un lungo stop! Oggi gli esami, ecco le prime ipotesi di recupero - Infortunio Vlahovic, la risonanza chiarirà i tempi di recupero: l’ipotesi più realistica è un lungo stop fino a febbraio con ben 14 partite saltate L’entusiasmo per la preziosa vittoria in rimonta con ... Da juventusnews24.com