Infortunio Vlahovic | esami al J Medical dell’attaccante dopo il problema di Juve Cagliari Le condizioni – VIDEO

Juventusnews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Infortunio Vlahovic, il bomber serbo è al J Medical per gli esami. Si teme uno stiramento alla gamba sinistra, un duro colpo per Spalletti. (inviato al J Medical) – Brutte notizie per la Juventus e per Luciano Spalletti dopo la vittoria di sabato sera contro il Cagliari targata Kenan Yildiz. Dusan Vlahovic è al J Medical questa mattina per sottoporsi agli esami strumentali. L’attaccante serbo ha accusato problemi alla gamba sinistra e i primi timori parlano di uno stiramento, una diagnosi che lo metterebbe fuori causa per diverse settimane. Dusan #Vlahovic è arrivato al J Medical?? Esami per l’attaccante serbo dopo l’infortunio rimediato in #JuveCagliari?? @BaridonMarco? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU https:t. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio vlahovic esami al j medical dell8217attaccante dopo il problema di juve cagliari le condizioni 8211 video

© Juventusnews24.com - Infortunio Vlahovic: esami al J Medical dell’attaccante dopo il problema di Juve Cagliari. Le condizioni – VIDEO

Altri contenuti sullo stesso argomento

infortunio vlahovic esami jInfortunio Vlahovic: attesi gli esami, le condizioni e quanto può stare fuori - Oggi il serbo svolgerà i primi esami al J Medical per iniziare a inquadrare la situazione. ilbianconero.com scrive

Infortunio Vlahovic, l'attaccante della Juventus oggi al J Medical per gli esami: gli aggiornamenti - Oggi Dusan Vlahovic svolgerà gli esami dopo l'infortunio accusato in Juventus- Da ilbianconero.com

infortunio vlahovic esami jInfortunio Vlahovic, ansia Juve dopo il ko con il Cagliari: il serbo rischia un lungo stop! Oggi gli esami, ecco le prime ipotesi di recupero - Infortunio Vlahovic, la risonanza chiarirà i tempi di recupero: l’ipotesi più realistica è un lungo stop fino a febbraio con ben 14 partite saltate L’entusiasmo per la preziosa vittoria in rimonta con ... Da juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Vlahovic Esami J