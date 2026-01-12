Nei primi undici mesi del 2025, le denunce di infortuni mortali all’Inail hanno superato le 1.000, con otto studenti tra le vittime. Si tratta di una situazione che richiede attenzione e interventi per migliorare la sicurezza sul lavoro e prevenire ulteriori incidenti.

Continua la strage sul lavoro. Nei primi undici mesi del 2025, le morti denunciate all’ Inail sono state 1.002. Il dato è quasi invariato rispetto all’anno prima, a dimostrazione dell’insufficienza degli interventi per aumentare la sicurezza dei lavoratori. La maggior parte delle vittime, 729 (sette in più rispetto allo stesso periodo dell’anno prima), ha perso la vita durante l’attività lavorativa, mentre 273 sono morte mentre si trovavano in itinere, durante il percorso verso il lavoro. Ma anche quest’anno la conta dei morti ha continuato a salire: “In neanche due settimane, contiamo già otto morti accertate nei luoghi di lavoro”, commenta il presidente dell’Associazione fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, Antonio Di Bella, ricordando i casi di Claudio Salamida, morto questa mattina nell’acciaieria 2 degli stabilimenti dell’ex Ilva di Taranto, e Pietro Zantonini, 55enne “morto a -12 gradi nella notte tra l’8 e il 9 gennaio” a Cortina D’Ampezzo dove lavorava come vigilante notturno in un cantiere dei Giochi Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Infortuni sul lavoro, Inail: altre 1.002 vittime da gennaio a novembre 2025. Morti anche otto studenti

Leggi anche: Infortuni a scuola, INAIL conta 74.050 denunce entro novembre 2025: tre casi su quattro coinvolgono under 15, otto studenti morti

Leggi anche: Inail, denunce infortuni studenti in aumento nel 2025. Sette i morti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Inail, in 11 mesi 1.002 denunce di infortuni mortali - In aumento nei primi 11 mesi del 2025 le denunce di infortunio mortale: in totale sono state 1. msn.com