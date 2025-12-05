Morti sul lavoro Caserta tra le province più colpite | 11° posto in Italia

Caserta torna al centro dell’allarme sicurezza sul lavoro. I dati diffusi dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega collocano la provincia all’11esimo posto in Italia per incidenza degli infortuni mortali: 52,7 morti ogni milione di occupati, quasi il doppio dell’indice medio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

