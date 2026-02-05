Infortuni mortali sul lavoro Rimini tra le province meno colpite Nel 2025 un solo decesso

Rimini si conferma tra le province più sicure della Romagna per quanto riguarda gli infortuni mortali sul lavoro. Nel 2025, si registra un solo decesso, un dato che evidenzia una sostanziale stabilità rispetto agli anni precedenti. La provincia mantiene quindi un trend positivo, con meno incidenti gravi rispetto ad altre zone della regione.

Rimini si conferma tra le province più sicure della Romagna sul fronte degli infortuni mortali sul lavoro. Secondo i dati dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega, nel 2025 sul territorio riminese si è registrato un solo decesso, collocando la provincia in “zona bianca” a livello nazionale. Un dato che contrasta con la situazione di altre aree della regione, dove i numeri restano critici. Il quadro generale, tuttavia, richiama alla necessità di mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Se a livello italiano i dati peggiori si trovano, secondo lo studio, nelle province di Savona, Macerata e Macerata, in Romagna la provincia di Ravenna si trova al 28esimo posto, con una incidenza di infortuni mortali di 46,1, stimata in base alle otto tragedia su luoghi di lavoro rispetto a un numero di occupati che supera le 17mila unità.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Nel 2025, gli infortuni sul lavoro sono aumentati dello 1,4%

Alla fine dell'anno i numeri sugli infortuni mortali sul lavoro in Italia confermano una situazione grave

