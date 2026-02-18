Incubo Gimenez il Milan incrocia le dita | c’è la data del rientro

Santiago Gimenez si è infortunato durante un allenamento e il suo rientro in campo rischia di slittare. Il Milan aspetta conferme sulla ripresa del centravanti, che ha subito uno stiramento muscolare. Le ultime notizie indicano che il giocatore potrebbe tornare disponibile tra alcune settimane, ma ancora non ci sono certezze definitive. Intanto, i tifosi sperano di rivederlo presto in campo, mentre i medici continuano a monitorare la sua condizione. La società sta valutando le prossime mosse per il suo recupero.

Nuovi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Santiago Gimenez: ecco quando potrebbe tornare in campo il messicano. Questa sera, alle ore 20:45, il Milan ospita il Como nell'atteso recupero della 24esima giornata di Serie A. I rossoneri devono assolutamente vincere se vogliono tenere aperto il discorso scudetto, mentre la compagine allenata da Fabregas punta a rialzare la testa dopo la pesante sconfitta interna contro la Fiorentina nell'ultimo turno di campionato. Santiago Gimenez (Ansa Foto) – calciomercato.it Intanto arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni fisiche di Santiago Gimenez, che lo scorso 18 dicembre si è sottoposto a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra.