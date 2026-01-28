Benfica Real Madrid dentro alla sfida di Champions del ‘da Luz’ | qual è il grande obiettivo delle due squadre! Arbeloa incrocia le dita

Questa sera il Benfica si prepara a sfidare il Real Madrid nel match di Champions League al ‘da Luz’. La partita può decisamente dare una svolta alla stagione dei portoghesi, che sono a un passo dall’eliminazione. Per i madrileni, invece, vincere significherebbe consolidare la propria posizione nel girone. Arbeloa, in campo, cerca di dimostrare di essere ancora un punto fermo della squadra.

Questa notte il Benfica sfida il Real Madrid nella partita decisiva dell'ultima giornata di Champions League.

Benfica Real Madrid, l'analisi della sfida di Champions League del 'da Luz': ecco il grande obiettivo delle due squadre!

Benfica-Real Madrid è una partita dell'ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21

