Con il fiato sospeso in attesa del verdetto. Si sono allungati i tempi di attesa per conoscere i nomi delle città finaliste in corsa per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. La decisione è stata rimandata, lasciando la comunità in attesa di conoscere l’esito di questa importante scelta. Slitta l’atteso verdetto. Sarzana incrocia le dita.

Con il fiato sospeso in attesa del verdetto. Si sono allungati i tempi di attesa per conoscere i nomi della città finaliste in corsa per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. Nell’elenco delle concorrenti c’è anche Sarzana che da mesi sta lavorando al progetto, sostenuta da altre amministrazioni comunali, associazioni e sigle sindacali. Il ministero della cultra ha infatti prorogato il termine inizialmente previsto rinviandolo al 20 gennaio. Uno slittamento, come ha motivato il ministero, necessario tenendo conto che il numero dei dossier presentato dalle città candidate sia stato particolarmente elevato quindi richieda un ulteriori e accurato lavoro di lettura e valutazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Slitta l’atteso verdetto. Sarzana incrocia le dita

