Una coppia di furti ripetuti a casa sua ha spinto un residente di Poggio a Ripoli a denunciare un aumento delle intrusioni nelle zone collinari tra via Chiantigiana e la periferia di Firenze. La banda si sarebbe trasferita dopo aver colpito via Fortini nei mesi scorsi, colpendo più volte la stessa abitazione e creando tensione tra i vicini. Un altro abitante racconta di aver subito due tentativi di furto nel giro di poche settimane, alimentando la paura tra le famiglie della zona.

FIRENZE Dopo l’ondata di furti che nei mesi scorsi aveva colpito via Fortini, la banda si sarebbe spostata verso la zona collinare tra via Chiantigiana e Poggio a Ripoli, dove residenti e famiglie parlano di una sequenza di intrusioni e tentativi che ha riacceso l’allarme sicurezza. Otto episodi, tra colpi messi a segno e incursioni sventate, nell’ultimo mese. A preoccupare non è soltanto il numero dei casi, ma anche le modalità con cui i ladri agirebbero, muovendosi tra i campi e sfruttando il buio. "È assurdo, tagliano le luci dei giardini, mettono al buio gli immobili per muoversi meglio", racconta Claudia Callai, una delle residenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incubo furti sulle colline della Chiantigiana: "A casa mia sono entrati due volte"

