La denuncia di Iva Zanicchi | Mi sono entrati i ladri in casa per 7 volte Ed erano armati

Iva Zanicchi racconta di aver subito sette intrusioni nella sua abitazione, tutte da parte di ladri armati. La celebre cantante emiliana, ormai residente a Lesmo, ha condiviso le esperienze di questi episodi che hanno segnato la sua quotidianità, evidenziando la gravità e la frequenza di questi eventi che hanno messo a dura prova la sua sicurezza e tranquillità.

Sette volte. Sarebbe tante quante le volte in cui ladri armati sarebbero entrati dentro casa di Iva Zanicchi, la celebre cantante emiliana di nascita ma ormai brianzola d'adozione, visto che abita da molti anni a Lesmo. Come riporta Today, la cantante ha rivelato per la prima volta l'accaduto. Monzatoday.it "Si vive con la paura!" Iva Zanicchi racconta per la prima volta di essere stata vittima 7 volte dei ladri armati nella sua casa in Brianza. #drittoerovescio - facebook.com facebook

