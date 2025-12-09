Furti ladri sempre più sfrontati Grazi | Forzati porta e finestra Ma in casa mia non sono entrati
L'aumento dei furti, con ladri sempre più audaci, preoccupa le abitazioni durante le festività. Grazi, residente a Siena, racconta di tentativi di forzare porte e finestre, rassicurando però che la propria casa è rimasta inviolata. Mentre le luci di Natale illuminano la città, la sicurezza domestica resta una priorità per molti cittadini.
di Laura Valdesi SIENA Natale uguale regali. Luci scintillanti e città addobbate a festa. Ma, da sempre, significa anche furti. Soprattutto nelle abitazioni. L’orario? I ladri cominciano a ’lavorare’ quando fa buio, intorno alle 17, fino alle 21 abbondanti. Arrivano generalmente da fuori provincia. Sono i cosiddetti trasfertisti, insomma. Un bollettino di guerra quello delle ultime settimane. Segnalazioni a Monteroni, qualche sera fa un paio nella zona di San Prospero a Siena con tanto di vigili del fuoco intervenuti per aprire la porta danneggiata dai ladri che, a sensazione, nel capoluogo sembrano meno incisivi di un anno fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
