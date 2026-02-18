Inclusione a tavola | i ragazzi di Ristorando cucinano per le istituzioni e le imprese del territorio
Pranzo speciale nel laboratorio di Techne: gli aspiranti chef hanno servito il Questore Mastromattei, i rappresentanti delle istituzioni e i vertici dell'economia locale Istituzioni e mondo economico si sono ritrovati alla stessa tavola per un pranzo preparato e servito dagli studenti di "Ristorando", il laboratorio inclusivo di Techne dedicato a ragazzi con disabilità. “Sono proprio i ragazzi di Techne l’anima di questa giornata, presenti in ogni passaggio: dalla preparazione delle pietanze fino al momento di servire a tavola - continua -. Qui a Ristorando, i ragazzi hanno la possibilità di imparare ad aiutarsi l’un l’altro e scoprire quanto sia bello farlo in un’atmosfera accogliente, dove la semplicità vince su tutto e ognuno si sente nel posto giusto”.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Il Microcredito come volano per le imprese e l’inclusione sociale “Caserta ospita il dibattito tra esperti e istituzioni”Lunedì 15 dicembre 2025, a Caserta, si è svolto un convegno presso l’Università “Luigi Vanvitelli” dedicato al ruolo del microcredito come strumento di sviluppo imprenditoriale e inclusione sociale, coinvolgendo esperti e istituzioni in un dibattito approfondito sulle opportunità offerte da questo strumento finanziario.
“On the Road” in Val Seriana: 107 giovani coinvolti in 4 anni con le istituzioni del territorioIn quattro anni, l’“On the Road” ha coinvolto 107 giovani in Val Seriana.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Welfare inclusivo, al via il tavolo permanente sulla disabilità; Riunito Tavolo tra ABI e le Associazioni dei consumatori; Regione Lazio, 10 milioni di euro per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità; Dalle mani dei ragazzi autistici ai banchi del supermercato: in provincia di Bari il progetto che unisce lavoro, autonomia e inclusione.
Inclusione a tavola nel cuore di Ravenna: pranzo speciale al Corte Cabiria per i ragazzi dei centri Bosco Baronio e ZodiacoIl Ristorante Corte Cabiria ha aperto le porte ai ragazzi dei Centri Socio Riabilitativi Residenziali e Diurni Bosco Baronio e Zodiaco ... ravennanotizie.it
Un Natale oltre ogni limite: l’inclusione a tavola arriva con il panettone per i pazienti disfagiciSulla scia del successo del progetto Oltre la Pizza, l’Associazione Salvatore Nigrelli rinnova il suo impegno per l’abbattimento delle barriere alimentari. In vista delle festività natalizie, nasce ... ilmattino.it
Quando si parla di inclusione si rischia sempre di scivolare nelle parole giuste e nei gesti sbagliati. L’inclusione non è un sapere da esibire né una morale da servire a tavola nei giorni di sole. È qualcosa di più semplice e più difficile: un sentire. Perché prima facebook
Inclusione sociale, dalla riunione del Tavolo nazionale dedicato agli interventi di integrazione e inclusione sociale per i minori fuori famiglia, i minori in affido e in carico ai servizi sociali territoriali e i neomaggiorenni in prosieguo amministrativo la proposta di x.com