On the Road in Val Seriana | 107 giovani coinvolti in 4 anni con le istituzioni del territorio

In quattro anni, l’“On the Road” ha coinvolto 107 giovani in Val Seriana. Il progetto ha visto la partecipazione di ragazzi di 20 Comuni diversi, in un percorso che ha visto la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e operatori del soccorso. Un lavoro continuo, che ha portato a un rapporto più stretto tra i giovani e le realtà locali.

Clusone. Quattro anni di lavoro continuativo, 107 ragazze e ragazzi coinvolti, 20 Comuni della Valle Seriana, una collaborazione strutturata tra Comunità Montana Valle Seriana, amministrazioni locali, Forze dell’Ordine, Polizie Locali e operatori del soccorso. Sono i numeri che descrivono l’impatto di On the Road in Valle Seriana, al centro dell’incontro di restituzione finale della quarta edizione, ospitato presso la sede della Comunità Montana Valle Seriana a Clusone, dove i partecipanti sono stati accolti dal Presidente Giampiero Calegari, che ha sostenuto il progetto insieme agli enti del territorio e che solo nell’ultima edizione di dicembre ha coinvolto sul campo oltre 30 ragazzi over 16.🔗 Leggi su Bergamonews.it

