Incidenti stradali senza assicurazione pioggia di multe e sopralluoghi | il bilancio della Polizia Municipale

Nel 2025, la Polizia Municipale di Cortona ha intensificato i controlli sugli incidenti stradali senza assicurazione, con numerosi sopralluoghi e multe. Un bilancio che riflette l’impegno nel garantire la sicurezza e il rispetto delle normative stradali, contribuendo a migliorare la qualità della vita nella comunità locale.

È stato un 2025 di grande impegno per la Polizia locale di Cortona che mette nero su bianco i numeri delle attività svolte. Sono stati 105 gli incidenti stradali rilevati, di cui 65 con feriti, nessuno mortale. Il numero non tiene conto di quelli in cui ad operare sono state altre forze dell’ordine con cui la Polizia locale opera in sinergia, in particolare quando c’è necessità di attingere alle videocamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica di episodi oggetto di indagine. Sono state 4250 le sanzioni elevate, di queste 4158 sono state contravvenzioni per violazioni al codice della strada.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

La Polizia Locale di Cervia ha effettuato numerosi controlli nelle aree urbane, costiere e commerciali, contribuendo a garantire la sicurezza pubblica.

Il bilancio della polizia locale di Carpi per il 2025 evidenzia una diminuzione delle sanzioni e degli incidenti stradali rispetto all’anno precedente.

