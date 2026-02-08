Prato | droga sequestrata veicoli senza assicurazione e decine di multe

Nella notte tra venerdì e sabato, gli agenti della polizia locale di Prato hanno intensificato i controlli nel quartiere del Soccorso e nel Macrolotto Zero. Con l’aiuto dell’unità cinofila, hanno sequestrato droga, fermato veicoli senza assicurazione e staccato decine di multe. L’operazione mira a stringere i controlli contro l’illegalità e a garantire maggiore sicurezza nelle zone più frequentate della città.

