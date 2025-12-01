Incidente a Nardò | scontro tra auto e scuolabus mattinata di paura per i bambini
Mattinata di paura, ma fortunatamente senza gravi conseguenze per i bambini a bordo dello scuolabus rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla centralissima Via Vittorio Emanuele a. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
