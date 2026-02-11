Un incidente mortale si è verificato sulla via Italica a Lido di Camaiore. Due giovani, Jasmine Bousnina ed Elis Donmez, sono state investite da un SUV il 18 settembre 2024. Ora, la famiglia delle vittime ha presentato una richiesta di risarcimento di oltre due milioni di euro. La tragica vicenda ha sconvolto la comunità locale, mentre le indagini continuano per chiarire le responsabilità.

Lido di Camaiore (Lucca), 11 febbraio 2026 – Oltre due milioni di euro. È la cifra chiesta come risarcimento per la morte delle giovanissime Jasmine Bousnina e Elis Donmez, investite da un suv in via Italica a Lido di Camaiore il 18 settembre 2024. I loro difensori Cristian Urbini e Hakan Keller hanno depositato la costituzione di parte civile proprio ieri mattina. L’udienza penale è stata rinviata al 5 maggio. Sono anche numeri e cifre quelli incisi nero su bianco nell’atto redatto dai legali e che lo devono per legge, ma non potranno mai, ‘riassumere’ il valore di due giovani vite spezzate. Per Jasmine la richiesta di risarcimento e’ di 1 milione e 174. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente mortale sulla via Italica, chiesto maxi risarcimento per le due giovani vittime

Approfondimenti su Via Italica Incidente

Due ventenni hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte.

Una mattina di normalità si è trasformata in tragedia sulla strada molto trafficata.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Via Italica Incidente

