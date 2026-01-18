incidente mortale sulla provinciale auto fuori strada morti due ragazzi

Questa mattina, sulla Strada provinciale 41 per Laterza, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un Suv con cinque persone a bordo. Purtroppo, l'incidente ha causato il decesso di due giovani. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'incidente e sullo svolgimento dei fatti.

Incidente mortale questa mattina intorno alle 8 sulla Strada provinciale "laterale" 41 per Laterza. Il sinistro ha coinvolto un Suv con a bordo cinque persone, tutte di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Per uno dei giovani non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto. Si tratta di Antonio Bigi, 25 anni di Altamura. Una ragazza che viaggiava nella stessa auto invece è morta nel pomeriggio per le gravi ferite riportate. Cosa è successo Cause ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe perso il controllo lungo il tratto extraurbano, finendo fuori strada e schiantandosi violentemente. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Incidente mortale sulla provinciale Laterza-Altamura: auto fuori strada, morto un ragazzo

Questa mattina sulla provinciale Laterza-Altamura si è verificato un incidente che ha causato la morte di un giovane. L'incidente ha coinvolto un SUV con cinque persone a bordo, tutte di età diversa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare il ragazzo coinvolto. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell'incidente.

Incidente mortale all'alba (di domenica 18 gennaio), sulla strada provinciale 41, che collega Altamura a Jesce. Vittima, uno dei cinque giovani a bordo di un suv Mercedes, che rientravano nella cittadina murgiana, probabilmente dopo una serata trascorsa fuor