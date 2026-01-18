Incidente mortale sulla provinciale auto fuori strada morti due ragazzi
Questa mattina, sulla Strada provinciale 41 per Laterza, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un Suv con cinque persone a bordo. Purtroppo, l'incidente ha causato il decesso di due giovani. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'incidente e sullo svolgimento dei fatti.
Incidente mortale questa mattina intorno alle 8 sulla Strada provinciale "laterale" 41 per Laterza. Il sinistro ha coinvolto un Suv con a bordo cinque persone, tutte di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Per uno dei giovani non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto. Si tratta di Antonio Bigi, 25 anni di Altamura. Una ragazza che viaggiava nella stessa auto invece è morta nel pomeriggio per le gravi ferite riportate. Cosa è successo Cause ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe perso il controllo lungo il tratto extraurbano, finendo fuori strada e schiantandosi violentemente. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Incidente mortale sulla provinciale Laterza-Altamura: auto fuori strada, morto un ragazzo
Questa mattina sulla provinciale Laterza-Altamura si è verificato un incidente che ha causato la morte di un giovane. L'incidente ha coinvolto un SUV con cinque persone a bordo, tutte di età diversa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare il ragazzo coinvolto. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell'incidente.
Due morti nell’incidente sulla strada provinciale: tragedia della strada, inutili i soccorsi
Un tragico incidente sulla strada provinciale 20 tra Narni e Sant’Urbano si è concluso con due vite spezzate. Nonostante gli sforzi dei soccorsi, nulla è stato possibile fare per salvare i coinvolti. La comunità si stringe nel dolore di questa perdita improvvisa, mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica tragedia.
Rimini incidente mortale sulla Marecchiese
Incidente mortale all'alba (di domenica 18 gennaio), sulla strada provinciale 41, che collega Altamura a Jesce. Vittima, uno dei cinque giovani a bordo di un suv Mercedes, che rientravano nella cittadina murgiana, probabilmente dopo una serata trascorsa fuor - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.