Incidente mortale a Maserada | furgone travolto da un camion un uomo perde la vita

Un grave incidente stradale si è verificato a Maserada, in provincia di Treviso, lungo la strada provinciale. Un furgone è stato travolto da un camion, provocando il decesso di un uomo rimasto intrappolato nell’abitacolo. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

Lo schianto sulla provinciale. Un tragico incidente stradale si è verificato a Maserada, in provincia di Treviso, dove un uomo ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato all'interno del suo furgone. L'impatto è avvenuto in seguito al ribaltamento di un camion, coinvolto nello scontro. La prima ricostruzione. Secondo le prime informazioni, un'auto guidata da una donna anziana avrebbe invaso la corsia opposta, costringendo il conducente del mezzo pesante a una manovra improvvisa per evitare l'impatto frontale. Durante il tentativo di scarto, il camion si è rovesciato, finendo per travolgere un Fiat Doblò che stava procedendo regolarmente lungo la strada.

Dopo il frontale con un'auto, il camion si ribalta e schiaccia un furgoncino: c'è una vittima - Per estrarre il corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco ... today.it

Terribile scontro auto-tir, mezzo pesante si ribalta e schiaccia un furgone: si teme il peggio - Grave incidente a Maserada: auto invade la corsia opposta e si scontra con un camion che si ribalta. nordest24.it

