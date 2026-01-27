Incidente mortale a Bergamo | scooter e camion si scontrano perde la vita una donna di 52 anni

Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Bergamo, coinvolgendo uno scooter e un camion in via Borgo Palazzo. Una donna di 52 anni ha perso la vita nello scontro. L'evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità stanno approfondendo le cause dell'incidente.

Bergamo, 27 gennaio 2026 – Gravissimo incidente, questa mattina intorno alle 8.30, a Bergamo. Una donna di 52 anni è morta nello scontro tra il suo scooter e un camion in via Borgo Palazzo. Dopo lo scontro, la donna è caduta a terra priva di sensi e un medico di passaggio le ha praticato un massaggio cardiaco. Vano però anche l'intervento del personale del 118. Illeso, invece, il camionista. Sul posto si sono precipitati i soccorritori, a bordo di un'ambulanza e dell'automedica ma per la 52enne non c'è stato nulla da fare. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale.

