Incidente sull’A14 | tratto chiuso tra Andria e Trani tre feriti

Una serata di caos e disagi sull’A14 tra Andria e Trani. Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente, causando il blocco momentaneo del tratto in direzione Bari. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e tre persone sono rimaste ferite. La strada è stata chiusa per diverse ore, e il traffico si è accumulato lungo le strade alternative.

Serata di disagi ieri, venerdì 30 gennaio, lungo l' Autostrada A14 nel tratto compreso tra Andria e Trani, in direzione Bari. Un incidente stradale ha reso necessaria la chiusura temporanea della carreggiata, provocando forti rallentamenti alla circolazione. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre vetture, una delle quali si è ribaltata dopo l'impatto. Intervento dei soccorsi e feriti estratti dalle lamiere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme alla Polizia Stradale e ai sanitari del 118. I pompieri hanno lavorato per estrarre tre persone ferite rimaste incastrate nei veicoli: un uomo e due donne, successivamente affidati alle cure del personale sanitario.

Questa sera, sulla A14 tra Andria e Trani, si è verificato un incidente che ha causato la chiusura temporanea del tratto in direzione Bari.

Un incidente coinvolge sei camion sull'autostrada A4 tra Sistiana e Monfalcone Est, in direzione Venezia.

