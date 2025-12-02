Terribile incidente a Crosi di Forno Canavese | scontro tra auto e moto centauro sbalzato per 70 metri in condizioni critiche
Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 2 dicembre 2025, sulla provinciale 42 all'altezza di frazione Crosi a Forno Canavese. All'altezza del bivio per la strada che conduce a frazione Turali si sono scontrate un'auto Peugeot 207 e una moto Triumph che viaggiavano verso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
