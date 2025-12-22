Alessandro Sdoia morto nell'incidente in A1 indagato per omicidio stradale l'autista del tir | lo avrebbe tamponato
Il camionista avrebbe provocato l'incidente tamponando violentemente l'auto su cui viaggiava il docente e sindacalista Alessandro Sdoia, morto sul colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Alessandro Sdoia morto nell’incidente in A1, indagato per omicidio stradale l’autista del tir: lo avrebbe tamponato - Il camionista avrebbe provocato l'incidente tamponando violentemente l'auto su cui viaggiava il docente e sindacalista Alessandro Sdoia, morto sul colpo ... fanpage.it
Il dirigente scolastico, la DSGA, il personale della scuola esprimono sentito cordoglio per la prematura scomparsa di Alessandro Sdoia, sindacalista della CGIL. Il dirigente ne ricorda la competenza e la lealtà nelle numerose contrattazioni d’istituto, dove il con - facebook.com facebook
