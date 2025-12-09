Un ventenne è morto in un incidente stradale avvenuto su via Cassia
Incidente a Roma dove un ragazzo di 20 anni, Marius Razvan Damian, è morto in ospedale dopo quattro giorni di agonia. Il giovane era a bordo di uno scooter quando si è scontrato contro un'auto. Il sinistro stradale si è verificato alle 20:30 del 3 dicembre in via Cassia all'incrocio con via. 🔗 Leggi su Romatoday.it
