Un ventenne è morto in un incidente stradale avvenuto su via Cassia

Romatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente a Roma dove un ragazzo di 20 anni, Marius Razvan Damian, è morto in ospedale dopo quattro giorni di agonia. Il giovane era a bordo di uno scooter quando si è scontrato contro un'auto. Il sinistro stradale si è verificato alle 20:30 del 3 dicembre in via Cassia all'incrocio con via. 🔗 Leggi su Romatoday.it

