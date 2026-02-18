Incentivi per le e-car | solo se il 70% dei pezzi è realizzato in Europa

L’Unione Europea ha deciso di limitare gli incentivi per le auto elettriche, perché il 70% dei componenti deve essere prodotto in Europa. La nuova regola mira a sostenere le aziende locali e a ridurre la dipendenza dalle importazioni straniere. In pratica, le case automobilistiche devono garantire che la maggior parte dei pezzi venga realizzata sul territorio europeo per poter usufruire degli incentivi. Questa mossa nasce dalla preoccupazione di Bruxelles di tutelare l’industria comunitaria e di favorire la produzione locale di veicoli elettrici.

Incentivi auto elettriche, l’Ue alza la guardia: il 70% dei componenti dovrà essere europeo. Bruxelles punta a proteggere l’industria automobilistica continentale con una nuova stretta sugli incentivi per auto elettriche e ibride plug-in. Solo i veicoli con almeno il 70% dei componenti realizzati in Europa potranno accedere ai sussidi statali e alle gare pubbliche, una mossa che mira a contrastare la crescente concorrenza asiatica, in particolare cinese, e a sostenere la produzione interna. La decisione, attesa con la presentazione dell’Industrial Accelerator act entro il 26 febbraio, segna una svolta nella politica industriale europea.🔗 Leggi su Ameve.eu

Auto, retromarcia Ue: salta lo stop ai motori diesel e benzina nel 2035, maxi incentivi per le mini car elettriche prodotte in EuropaL’Unione Europea ha deciso di rinviare lo stop alla vendita di auto a benzina e diesel, previsto inizialmente per il 2035, adottando un approccio più flessibile.

Ecobonus, Bruxelles impone la svolta: "Incentivi solo alle auto fabbricate in Europa"Bruxelles ha deciso di limitare gli incentivi dell’Ecobonus alle auto prodotte in Europa, per il timore che i sussidi alimentino le importazioni di vetture straniere.

