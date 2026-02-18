Incendio Sannazaro parlano i gestori | Tutti gli impianti erano in regola

L’incendio al teatro Sannazaro di Napoli, avvenuto ieri mattina, è stato causato da un corto circuito in uno degli impianti elettrici. I gestori Lara Sansone e Sasà Vanorio affermano che tutti gli impianti dell’edificio erano a norma e regolarmente controllati. La loro preoccupazione si concentra sulla perdita di un luogo culturale molto amato, che ha subito danni ingenti. I due gestori hanno visitato i locali e si stanno organizzando per i primi interventi di recupero. La causa ufficiale dell’incendio è ancora in fase di verifica.

Lara Sansone e Sasà Vanorio in lacrime: "Commossi dall'affetto della città. Il nostro pensiero va alle maestranze" Non si fermano le lacrime di Lara Sansone e Sasà Vanorio di gestori del teatro Sannazaro di Napoli, andato distrutto dopo l'incendio di ieri mattina, 17 febbraio. Oggi hanno ricevuto anche la visita del ministro della cultura Alessandro Giuli, il quale ha promesso il massimo impegno del governo per ricostruire il teatro. "Il nostro pensiero è che quella bomboniera venga restituita al più presto alla città di Napoli. Siamo in pena per le circa 70 persone che lavorano con noi".