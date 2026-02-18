Incendio Sannazaro 26 sfollati e danni a tre appartamenti

L’incendio scoppiato questa mattina in un edificio di Sannazaro ha costretto 26 persone a lasciare le proprie case. Le fiamme hanno provocato danni a tre appartamenti, rendendoli inagibili. L’allarme è scattato poco prima delle otto, e i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme. La causa dell’incendio è ancora da accertare, ma le autorità hanno avviato le indagini. Durante la notte, i soccorritori hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona e aiutare gli sfollati.

Stamattina, nella Sala di Protezione civile della Prefettura di Napoli, si è tenuta una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, attivato ieri mattina dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, proprio per un aggiornamento delle attività successive all'incendio. Nel corso della riunione, si è appreso che nella notte hanno ripreso vigore alcuni focolai nella parte sottostante ai cumuli di detriti e nel retropalco, dove le operazioni di smassamento e bonifica sono rallentate dalla quantità del materiale combusto, soprattutto ligneo e dalla difficoltà oggettiva di raggiungimento in sicurezza dei posti in cui operare.