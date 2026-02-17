Un incendio ha devastato il Teatro Sannazaro di Napoli, provocando danni anche a quindici appartamenti vicini. Le fiamme sono salite alte nel cielo, mentre il fumo si è diffuso rapidamente tra le finestre degli edifici circostanti. I residenti di via Chiaia si sono svegliati nel caos, alcuni obbligati a lasciare le case in fretta per mettere in salvo le proprie famiglie. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, mentre le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Le fiamme, alte, il fumo denso. Paura tra i residenti della centralissima via Chiaia per l’incendio che ha coinvolto lo storico teatro Sannazaro di Napoli situato al pianoterra dell’edificio. “Siamo svegli dalle cinque, c’è una nube impressionante - raccontano - siamo in casa con i fazzoletti sul naso”. Quattro persone sono rimaste intossicate per il fumo e alcune sono anche state condotte in ospedale soccorse dai sanitari del 118 per lieve intossicazione. Tutti sono stati trasportati in codice giallo in ospedale, le loro condizioni non destano preoccupazione. Non risultano persone ustionate né sono stati eseguiti altri interventi da parte dei sanitari del 118, presenti in via Chiaia con una postazione per intervenire in caso di necessità per i Vigili del fuoco ancora impegnati nell’attività di spegnimento delle fiamme. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Napoli, incendio distrugge Teatro Sannazaro. Danni a 15 appartamenti

Un incendio ha distrutto la cupola del Teatro Sannazaro di Napoli, causando il crollo di una parte della copertura.

Un incendio nel teatro Sannazaro di Napoli ha causato il crollo della cupola e ha coinvolto anche alcuni edifici vicini.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.